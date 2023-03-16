Известная балерина Анастасия Волочкова призналась, что у неё началась депрессия из-за отмены концертов по всей России.
Как сообщает "Вечерняя Москва", в период локдауна в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году балерине пришлось отменить все концерты, которые были запланированы в разных городах России. В связи с этим у Волочковой началась депрессия.
Как признается артистка, до этого времени она ещё ни разу не сталкивалась с таким состоянием. Знаменитости даже приходилось обращаться за помощью к специалисту.
"Когда это случилось, мне было очень плохо, я даже обращалась за консультацией к психологу", — рассказала Анастасия Волочкова.
По словам балерины, не впасть в депрессию помогает занятие любимым делом, а также умение оставаться всегда человеком.
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