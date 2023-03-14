Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о своём рационе питания, который помогает в лечении суставов.
По словам Волочковой, она придерживается специального питания, чтобы вылечить больные суставы. В частности, ей посоветовали употреблять холодец из копыт животных. Однако мясо артистка есть не может, но бульон из копыт коровы "заставляет себя" пить. Об этом сообщает "МК".
В комплексе с питанием знаменитость выполняет упражнения на различные группы мышц, посещает бассейн, баню, а также ходит на профессиональный массаж.
"Сейчас нужно восстанавливать сустав. Воспалительный процесс есть, но это всё поправимые вещи", — поделилась балерина.
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