Волочкова рассказала о питании, которое помогает ей лечить суставы: бульон из копыт

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о своём рационе питания, который помогает в лечении суставов.

По словам Волочковой, она придерживается специального питания, чтобы вылечить больные суставы. В частности, ей посоветовали употреблять холодец из копыт животных. Однако мясо артистка есть не может, но бульон из копыт коровы "заставляет себя" пить. Об этом сообщает "МК".

В комплексе с питанием знаменитость выполняет упражнения на различные группы мышц, посещает бассейн, баню, а также ходит на профессиональный массаж.

"Сейчас нужно восстанавливать сустав. Воспалительный процесс есть, но это всё поправимые вещи", — поделилась балерина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.