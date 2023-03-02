Шура заявил, что Анастасия Волочкова его пугает: "Что она творит"

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Шура высказался о своём отношении к известной российской балерине Анастасии Волочковой.

По словам артиста, такая личность, как Анастасия Волочкова, его одновременно восхищает и пугает. Об этом он рассказал в эфире программы "Алёна, блин, поговорим". Шура отметил, что балерина — уникальная женщина, которая обладает талантом.

"Я Настю, знаешь, за что люблю? Что она после всех этих модификаций, что она творит в интервью у разных людей, как-то выкручивается и потом у неё происходят концерты с детьми", — признался певец.

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