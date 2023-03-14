Певица Наташа Королёва заняла сторону России после поддержки её матери Украины

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После начала спецоперации на Украине в семьё певицы Наташи Королёвой произошёл разлад. Супруг артистки Тарзан (Сергей Глушко) поддержал действия ВС РФ, а её мама Людмила Порывай заняла противоположную сторону. В Сети ходили слухи, что певица старается уладить конфликт между близкими людьми.

Родительница Королёвой в поддержку Украины поставила флаг страны в своих социальных сетях и отписалась от зятя. Сама артистка в некоторых интервью заявляла, что ничто не может рассорить их семью и все с пониманием относятся к личной позиции по поводу ситуации в мире.

Однако недавно Королёва с размахом отметила свой юбилей в Кремле. Во время выступления на сцену вышли танцовщики в цветах российского флага.

Пользователи Сети в комментариях предположили, что таким образом она высказала свою поддержку России и пошла против своей матери.

"Мне кажется, или таким образом она говорит — "Украина, прощай"?" "Вот так вот, пока мама Люда носится с украинским флагом, дочка выступает с российским. Как бы не поругались", — пишут комментаторы.

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