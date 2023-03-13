На журналиста Андрея Караулова завели уголовное дело за клевету на Никиту Михалкова

Никита Михалков обвинил Андрея Караулова в клевете. На журналиста завели уголовное дело.

Журналист Андрей Караулов снова стал обвиняемым по уголовному делу. Ранее в клевете его обвинил глава Ростеха Сергей Чемезов. Теперь же отстаивать свою честь и достоинство с помощью правоохранительных органов решил режиссёр Никита Михалков.

Михалков не согласен с заявлениями Караулова, который обвинил кинодеятеля в вырубке ценных нижегородских лесов для работы своей мебельной фабрики, расположенной в Нижегородской области.

Как сообщает ТАСС, представители следственных органов провели обыски по 20 адресам, так или иначе связанным с деятельностью Караулова, в Москве и Подмосковье.

Андрей Караулов предположительно находится сейчас в Дубае.

Ранее Караулов предупредил об опасности Ксению Собчак. Он считает, что журналистку могут убить.

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