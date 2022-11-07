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Андрей Караулов предупредил Собчак об опасности — могут убить

Общество

Журналист Андрей Караулов, в доме которого недавно прошли обыски, объяснил, почему возвращение в Россию опасно для Ксении Собчак.

Караулов в интервью блогеру Дмитрию Борисенко сказал, что Собчак не стоит появляться в России, так как это может стоит ей жизни.

Журналист считает, что Ксению Анатольевну могут убить, чтобы потом обвинить в убийстве генерального директора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова или Владимира Путина.

Ранее появилась информация о том, что Собчак якобы вернулась в Россию через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией в сопровождении мужа Константина Богомолова.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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