Журналист Андрей Караулов, в доме которого недавно прошли обыски, объяснил, почему возвращение в Россию опасно для Ксении Собчак.
Караулов в интервью блогеру Дмитрию Борисенко сказал, что Собчак не стоит появляться в России, так как это может стоит ей жизни.
Журналист считает, что Ксению Анатольевну могут убить, чтобы потом обвинить в убийстве генерального директора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова или Владимира Путина.
Ранее появилась информация о том, что Собчак якобы вернулась в Россию через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией в сопровождении мужа Константина Богомолова.
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