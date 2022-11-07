Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию

Очевидцы заявили журналистам, что известная телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию. По информации СМИ, блогер вместе с мужем прошла через границу в Псковской области.

"Собчак побывала на пункте пропуска "Бурачки" около Латвии", — написали в РИА Новости.

Ранее мама Собчак, сенатор Людмила Нарусова заявила, что её дочь скоро прибудет в Россию.

Известно, что журналистка отправилась за рубеж после задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского по делу о вымогательстве.