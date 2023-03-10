Ксения Собчак жёстко раскритиковала поведение Вячеслава Манучарова: "Можно по морде получить"

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская журналистка и ведущая Ксения Собчак жёстко раскритиковала поведение Вячеслава Манучарова в своём новостном YouTube-шоу "Осторожно: Собчак".

Вячеслав Манучаров последнее время активно критикует российских звёзд, которые выступили против проведения СВО и покинули страну. По словам Ксении Собчак, таким образом ведущий хочет занять место тех, кто уехал из России.

"Вячеслав, клеймящий уехавших за западными подачками, ждёт этих же подачек, но только на Родине. Манучаров предрекает эмиграцию Урганту в Израиль, чтобы официально освободить слот под шоу Вячеслава. Но нет, кто был никем, тот стать всем не может", — заявила ведущая.

Также Ксения Собчак намекнула Манучарову, что до уровня Ивана Урганта ему ещё далеко. Вдобавок к этому, она отметила, что стремление артиста заслужить одобрение вышестоящих покровителей может для него плохо обернуться, поскольку "если прыгать всё выше и выше" можно получить "не сахарок, а по морде".

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