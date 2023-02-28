Ведущий и актёр Иван Ургант анонсировал выход нового авторского телешоу "Эмпатия Ванюччи", в котором будут принимать участие люди, оскорбившие знаменитость за последний год.
Сегодня в своём Telegram-канале Иван Ургант сообщил о новом телешоу, в которое он намерен приглашать известных людей, оскорбивших его за последнее время.
"В рамках противодействия и борьбы с непрекращающимися беспочвенными и огульными нападками в мой адрес со стороны радикально настроенных пародистов, объявляю о начале съёмок моего нового авторского телевизионного шоу с рабочим названием "Эмпатия Ванюччи", — написал ведущий.
Также Иван Ургант отметил, что основным требованием к гостям будет "наличие рта". Первым в эфир ведущий готов пригласить режиссёра Боякова.
Напомним, ранее режиссёр и продюсер Эдуард Бояков заявил, что Ивану Урганту нельзя появляться в эфире Первого канала из-за его антигосударственной позиции.
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