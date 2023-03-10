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Ахеджакова написала прощальное письмо: Держись

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Шоу-бизнес

Актриса Лия Ахеджакова написала трогательное прощальное письмо.

Ахеджакова написала прощальное письмо: Держись

Народная артистка России адресовала трогательные строки театральной сцене после того, как ей запретили участвовать в постановках театра "Современник".

"Прощай, моя дорогая. Держись. Долгой жизни тебе!" — написала звезда фильма "Служебный роман" в письме, опубликованном на сайте "Новой газеты".

Ахеджакова лишилась ролей в спектакле "Игра в джин" и "Первый хлеб" из-за своих выступлений против проведения спецоперации на Украине.

Ранее Лия Ахеджакова выразила благодарность поклонникам, приславших ей более 15 тысяч писем со словами поддержки.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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