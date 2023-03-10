Лия Ахеджакова поблагодарила поклонников, приславших ей более 15 тысяч писем: "Тронута бесконечно"

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная советская и российская актриса, народная артистка России Лия Ахеджакова рассказала о своих впечатлениях после прочтения писем от поклонников со словами поддержки.

Напомним, ранее руководство театра "Современник" заявило, что получило большое количество гневных писем от зрителей с просьбой уволить Лию Ахеджакову из-за её антивоенной позиции. После этого из репертуара театра был убран единственный спектакль, в котором была задействована актриса.

Это решение вызвало негативную реакцию, как среди ряда коллег артистки, так и в обществе. В этой связи режиссёр Кирилл Серебренников провёл акцию под названием "Письма для Лии", призвав всех, кто поддерживает артистку, написать ей письмо. Всего на имя Ахеджаковой пришло более 15 тысяч писем.

Артистка заявила, что благодарна всем, кто написал ей слова поддержки, а также поделился своими историями из жизни.

"С огромной благодарностью я восприняла эту акцию. Читаю эти письма и тронута бесконечно. Получился очень интересный проект, потому что люди писали со всего мира, люди из России и те, которые по всему земному шару разбрелись. И такие интересные судьбы у этих людей, просто поразительно", — рассказала информационном агентству DW Ахеджакова.

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