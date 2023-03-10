Уволенный из МХТ Дмитрий Назаров написал новое стихотворение: "Бык и телёнок"

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский актёр Дмитрий Назаров опубликовал новое видео со стихотворением собственного сочинения под названием "Бык и телёнок".

Дмитрий Назаров на своём YouTube-канале опубликовал уже традиционное стихотворение на злобу дня, в очередной раз проведя параллели с российским обществом.

В этот раз звезда сериала "Кухня" описывает диалог взрослого и молодого быка. Телёнок говорит, что ему нравится его "стойло" и те, кто "приносит корм" для него. В ответ на восхищение молодого телёнка взрослый бык советует ему не спешить радоваться, так как он станет для тех, кто его кормит, "говядиной".

"Но скрыли, мальчишка, одно:

Ты будешь говядиной", — говорит Назаров.

В финале стихотворения телёнок отвечает быку, что нужно объединиться, чтобы дать отпор врагу. Произведение актёр закончил следующими строчками:

"Рождённый быть мясом — не овощ,

Не овощ — от слова "совсем".

Напомним, в январе Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева были уволены из МХТ в связи с их критикой СВО. В настоящее время артисты находятся в Израиле.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.