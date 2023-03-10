Лерчек пообещала выплатить долг ФНС в размере 300 миллионов рублей

Известная в России блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которой предъявлено обвинение в неуплате налогов на крупную сумму, пообещала погасить долг.

Напомним, ранее блогеру Лерчек ФНС предъявила обвинение в неуплате налогов на сумму 300 миллионов рублей. Также был произведён обыск в её загородном доме. Поводом для обвинения стал тот факт, что блогер не перешла на общую систему налогообложения после того, как заработала более 150 миллионов рублей на фитнес-марафонах.

На данный момент известно, что Валерия Чекалина вместе со своим мужем Артёмом пообещала выплатить долг, отметив, что это была ошибка в бизнесе, которую она готова исправить, сообщает StarHit.

"Я и Артём готовы выплатить полностью весь долг. Мы честно ведём свой бизнес. За прошлые годы мы оплатили 1,5 миллиарда рублей и этот долг погасим", — заявила Лерчек.

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