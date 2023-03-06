Певица Анна Нетребко стала зарабатывать в десять раз меньше за последний год

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Хотя у Анны Нетребко австрийское гражданство, её всё равно считают россиянкой. А из-за этого она в последние месяцы теряет много денег.

Оперная певица Анна Нетребко уже 20 лет живёт за границей, она имеет австрийский паспорт. После начала СВО Нетребко выступила с целым рядом антироссийских заявлений, однако в её карьере всё равно наметился явный спад. К примеру, в Венской государственной опере, где она состоит в штате, осталась всего одна постановка с её участием, а год назад имя Нетребко даже убирали из афиш театра.

Нью-йоркская Метрополитен-опера разорвала контракт с Нетребко, невзирая на ее австрийский паспорт, а американские менеджеры объснили это тем, что звезда должна доказать отсутствие связей с её исторической родиной в долгосрочной перспективе. После этого Нетребко продала дорогую квартиру на Манхэттене, которую купила в ипотеку на 30 лет, как пишет kp. ru.

Также Анна Нетребко сообщала о расторжении с ней июльского контракта Баварской оперы после того, как она выложила в сеть фотографию с Валерием Гергиевым. Некоторое время назад концерты Нетребко отменили и на острове Тайвань в результате протестов местных общественников. Однако у неё всё ещё стоят выступления в гастрольном графике, включая такие города, как Гонконг, Токио, Милан и Верону.

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