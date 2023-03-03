Оперная певица Анна Нетребко поделилась в Сети архивным фото, которое получило много негативных отзывов. Артистка надела облегающее платье неонового цвета на одной из фотосессий.
Некоторые подписчики встали на защиту звезды и отметили, что высокая мода не имеет стандартов. Однако большинство комментаторов сравнили образ оперной дивы с "бабушкиными занавесками".
Более того пользователи Сети указали на то, что с "богатырскими пропорциями тела" не стоит носить платья подобного фасона.
"Тот случай, когда талия шириной с бёдра",
"Фигура стала выглядеть какой-то необъятной",
"Не ваш фасон совершенно", — пишут комментаторы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.