Оперная певица Анна Нетребко показала архивное фото в неоновом платье

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оперная певица Анна Нетребко поделилась в Сети архивным фото, которое получило много негативных отзывов. Артистка надела облегающее платье неонового цвета на одной из фотосессий.

Некоторые подписчики встали на защиту звезды и отметили, что высокая мода не имеет стандартов. Однако большинство комментаторов сравнили образ оперной дивы с "бабушкиными занавесками".

Более того пользователи Сети указали на то, что с "богатырскими пропорциями тела" не стоит носить платья подобного фасона.

"Тот случай, когда талия шириной с бёдра", "Фигура стала выглядеть какой-то необъятной", "Не ваш фасон совершенно", — пишут комментаторы.

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