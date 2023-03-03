Актёр Павел Деревянко вышел в свет с новой девушкой моложе его на 20 лет

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Павел Деревянко появился на премьере фильма "Беспринципные в деревне" в компании молодой блондинки. Артист со спутницей сидели вместе в зрительском зале, но отказались комментировать свои отношения.

Деревянко в одиночестве позировал перед фотокамерами и общался с журналистами, но рядом его дожидалась неизвестная девушка. Она, по мнению очевидцев, лет на 20 моложе актёра.

Артист лишь однажды состоял в длительных отношениях с женщиной. 10 лет он прожил в гражданском браке с Дарьей Мясищевой. От неё актёр имеет двух дочерей.

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