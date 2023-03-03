Певец SHAMAN заявил, что хранит свои сбритые дреды дома в шкафу

Известный певец SHAMAN в новом интервью заявил, что не выбросил свои дреды, а хранит их в шкафу на полке. Артист рассказал, что ему нравится экспериментировать с внешностью.

Ярослав Дронов рассказал, что не смог окончательно расстаться с дредами, которые постригли во время съёмок клипа "Исповедь" и забрал их домой. Певец бережно завернул их в кулёк и хранит дома.

"Храню в кульке на полочке. Я их не выбрасывал. После съёмок клипа как остались лежать на полке, так и лежат", — сказал SHAMAN в беседе с "Фонтанкой".

SHAMAN отметил, что за свою жизнь носил самые разные причёски — и длинные волосы, и ёжик, и каре, и японский хвостик, и длинную косую чёлку.

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