Певица Ханна заявила о серьёзных проблемы со здоровьем после второй беременности

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная певица Ханна стала мамой во второй раз в феврале 2023 года. Артистка рассказала подписчикам о проблемах со здоровьем, которые до сих пор мучают её после родов.

Певица заявила, что во время беременности врачи ставили ей анемию и прописывали соответствующие препараты. К сожалению, во время приёма лекарств знаменитости становилось только хуже. Тогда медики решили компенсировать недостаток железа с помощью уколов.

Ханна опубликовала видео в Сети, где продемонстрировала синяки на ягодицах. Артистка отметила, что следы от уколов не проходят с декабря прошлого года.

"Вывод: кушайте девочки больше мяса и накапливайте железо и гемоглобин перед беременностью", — заключила вокалистка.

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