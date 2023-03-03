Актёр Дмитрий Дюжев пояснил, что не выходил на связь из-за гастролей в Алании

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Дюжев после 27 февраля пропал из медиапространства. Поклонники звезды "Бригады" уже начали беспокоится и интересоваться у артиста причиной молчания в Сети.

Любимый артист наконец вышел на связь и объяснил подписчикам, что ничего не публиковал на личной странице из-за плотного гастрольного графика. Дюжев заявил, что они вместе с труппой давали спектакль в Алании.

Артист поделился впечатлениями от поездки и поблагодарил зрителей за тёплый приём.

"Я был в Алании на гастролях с "Евгением Онегиным". Очень красивый, чистый, гостеприимный город, окруженный горами", — написал Дюжев.

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