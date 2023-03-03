Яна Поплавская заявила об участвовавшем в нападении диверсантов ВС Украины актёре Канахине

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская рассказала о бывшем актёре Кирилле Канахине. Он был участником группы, которая напала на Брянскую область.

В своём Telegram-канале Поплавская сообщила, что бывший коллега по цеху родом из Москвы, закончил Щепкинское училище, после этого работал в театре Луны и снимался в кино.

Канахин уехал на Украину в 2018 году и начал сотрудничать с местными националистами, "предав свой народ". Поплавская призвала "стирать из архивов" имена таких людей. Актриса считает, что в данной ситуации не следует трогать мать бывшего актёра, для которой произошедшее стало "огромной потерей".

Поплавская отметила, что карьера Канахина завершилась ролью "предателя и убийцы", которую он исполнил в жизни, а не в театре.

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