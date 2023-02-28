Известный российский фигурист Илья Авербух заявил об отмене ледового шоу в Москве, которое было запланировано на 4 марта, в связи с состоянием Романа Костомарова.
Ранее стало известно об отмене предстоящего ледового шоу Ильи Авербуха в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "Starhit.ru".
По словам фигуриста, такое решение было принято из-за состояния его друга и коллеги Романа Костомарова. Авербух заявил, что ему непросто готовить шоу на фоне таких трагических событий.
"Мы планировали шоу, была зарезервирована дата 4 марта, но, когда год начался с таких трагических событий, мы были заняты другим. Я понял, что не могу в таком состоянии делать шоу, невозможно готовиться. Мы отменили московское шоу", — поделился продюсер.
Представления в других города отменяться не будут, подчеркнул фигурист, поскольку программа тура была подготовлена заранее с участием большого количества людей.
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