Татьяна Тарасова заявила, что не верит новостям об инсульте Романа Костомарова

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новости о том, что Роман Костомаров перенёс инсульт.

Ранее в СМИ сообщалось, что фигурист Роман Костомаров, который продолжает бороться с последствиями тяжёлой пневмонии в больнице Коммунарки, перенёс инсульт. Однако Татьяна Тарасова не верит в достоверность такой информации.

"Кто сказал, что Роман перенес инсульт? Я не верю в это!" — сказала Тарасова "Матч ТВ".

Ранее Татьяна Тарасова уже комментировала состояние спортсмена, отмечая, что информацию получает из СМИ.

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