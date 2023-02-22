Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новости о том, что Роман Костомаров перенёс инсульт.
Ранее в СМИ сообщалось, что фигурист Роман Костомаров, который продолжает бороться с последствиями тяжёлой пневмонии в больнице Коммунарки, перенёс инсульт. Однако Татьяна Тарасова не верит в достоверность такой информации.
"Кто сказал, что Роман перенес инсульт? Я не верю в это!" — сказала Тарасова "Матч ТВ".
Ранее Татьяна Тарасова уже комментировала состояние спортсмена, отмечая, что информацию получает из СМИ.
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