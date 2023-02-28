Могенштерн* и Дилара официально подали на развод спустя год после разрыва отношений

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн* объявил о разводе с Диларой спустя год после разрыва отношений.

Напомним, летом 2021 года Алишер Моргенштерн* и Дилара сыграли свадьбу, однако уже в прошлом году знаменитости объявили о расставании. Официально подать на развод звёздная пара решила только сейчас, о чём рассказал рэпер в своей соцсети.

"Сегодня официально мы подали на развод. Дело не в ней, а во мне. Просто отношения — не моё. Надеюсь, она найдет себе подходящего кандидата", — рассказал Алишер*.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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