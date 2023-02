Моргенштерн* после долгого молчания определился и заявил, что его дом — это Израиль

Your browser does not support the audio element.

Моргенштерн* отправился в Израиль праздновать 25-летие. В самолёте шоумен зажигал под песни Верки Сердючки.

После начала СВО Моргенштерн выпал из информационного пространства. Долгое время об артисте, уехавшем за рубеж после обвинений в пропаганде наркотиков, мало что было слышно.

Эпатажный шоумен снова о себе напомнил, объяснив, что решил отмечать свой юбилей у себя дома в Израиле.

"Домой" рэпер отправился на частном самолёте в сопровождении блогера Дани Милохина и других приятелей.

* включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.