Моргенштерн* отправился в Израиль праздновать 25-летие. В самолёте шоумен зажигал под песни Верки Сердючки.
После начала СВО Моргенштерн выпал из информационного пространства. Долгое время об артисте, уехавшем за рубеж после обвинений в пропаганде наркотиков, мало что было слышно.
Эпатажный шоумен снова о себе напомнил, объяснив, что решил отмечать свой юбилей у себя дома в Израиле.
"Домой" рэпер отправился на частном самолёте в сопровождении блогера Дани Милохина и других приятелей.
* включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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