Суд в Набережных Челнах оштрафовал российского рэпера Алишера Моргенштерна*, который является иностранным агентом, на 100 тысяч рублей. Причиной послужила пропаганда запрещённых веществ.
"Моргенштерн признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", — заявили представители суда.
По информации правоохранителей, на данный момент решение не вступило в силу. Исполнитель может обжаловать штраф, отметили в пресс-службе суда.
Ранее руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина положительно оценила включение Моргенштерна в список физических лиц, которые выполняют функции иностранного агента. По её мнению, рэпер "очернял Великий Праздник" и сомневался в победе СССР над нацистами.
* - включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
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