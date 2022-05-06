Рэпер Моргенштерн* официально стал иноагентом

Минюст России внёс российского рэпера Моргенштерна* в список физических лиц — иноагентов.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции РФ.

Компанию исполнителю составили Любовь Соболь*, Владимир Милов* и Леонид Гозман*.

Моргенштерн, который находится за рубежом, проигнорировал первое заседание в Набережночелнинский городской суд по делу о пропаганде наркотиков. Популяризацию наркотических веществ сотрудники правопорядка увидели в татуировке на груди исполнителя с изображением куста марихуаны.

Ранее выступление рэпера Моргенштерна, которое было запланировано на 8 мая в Красноярске, официально отменили организаторы.

* признаны в России иноагентами.