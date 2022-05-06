Минюст России внёс российского рэпера Моргенштерна* в список физических лиц — иноагентов.
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции РФ.
Компанию исполнителю составили Любовь Соболь*, Владимир Милов* и Леонид Гозман*.
Моргенштерн, который находится за рубежом, проигнорировал первое заседание в Набережночелнинский городской суд по делу о пропаганде наркотиков. Популяризацию наркотических веществ сотрудники правопорядка увидели в татуировке на груди исполнителя с изображением куста марихуаны.
Ранее выступление рэпера Моргенштерна, которое было запланировано на 8 мая в Красноярске, официально отменили организаторы.
* признаны в России иноагентами.
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