Концерт Моргенштерна в Красноярске отменили

Выступление популярного российского рэпера Моргенштерна, которое было запланировано на 8 мая в Красноярске, официально отменили организаторы, сообщает prmira.ru.

Отмечается, что изначально концерт должен был состояться ещё в сентябре 2021 года, но было принято решение о его переносе на май.

Однако теперь окончательно стало понятно, что выступления Моргенштерна в Красноярске не будет. Организаторы не стали называть причин отмены, но сообщили, что все билеты подлежат возврату.

Ранее стало известно, что в отношении Моргенштерна вновь возбуждено административное дело о пропаганде наркотиков в видеоклипах, оно передано в суд. Самого рэпера удивили новые нападки в свой адрес. Позже его адвокат Сергей Жорин заявил, что артист намерен пожаловаться в прокуратуру на действия майора полиции из Набережных Челнов, который во второй раз пытается привлечь музыканта к ответственности.