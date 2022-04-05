Моргенштерн прокомментировал новое обвинение в своё адрес

Рэпера Моргенштерна, который покинул Россию до того, как этот стало мейнстримом, удивили новые нападки в свой адрес. Шоумена снова обвиняют в пропаганде наркотиков.

Эпатажный исполнитель не выпадает из поля зрения правоохранительных органов, несмотря на свою давнюю эмиграцию.

Сейчас рэпер занимается новостным Telegram-каналом, в котором избегает затрагивать острые политические темы.

При этом о его "преступлениях" в России не забыли. Как сообщает ТАСС, в отношении Моргенштерна вновь возбуждено административное дело о пропаганде наркотиков в видеоклипах, оно передано в суд.

"Видимо других дел более важных нет…", — написал артист в своём Telegram-канале под новостью о возобновлении преследования.

Рэпер призвал обратить внимание на то, что происходи сейчас в Брянской области, где руководители региона не могут поделить маковое поле.

"В Брянске вообще поля маковые делят, а вы за татухи затираете", — возмутился Моргенштерн.