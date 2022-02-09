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Автор Евгения Васильева

Адвокат оценил обвинения Моргенштерна в пропаганде наркотиков из-за тату конопли

Шоу-бизнес

Адвокат Андрей Мишонов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщения об административном деле против рэпера Алишера Моргенштерна, на теле которого правоохранители нашли похожую на коноплю татуировку.

Адвокат оценил обвинения Моргенштерна в пропаганде наркотиков из-за тату конопли

"Конечно, вряд ли наличие изображений на теле артиста, рисунков, похожих на марихуану, образует административное правонарушение, связанное с пропагандой наркотических веществ. Тем более что не вся марихуана содержит активные вещества, не вся является наркотической. Плюс ко всему сами изображения не содержат действия, связанные с информацией о способах, методах изготовления и использования наркотических веществ, не содержат сведения о местах приобретения наркотиков", — сказал специалист.

Также он отметил, что если правоохранители подтвердят в клипах исполнителя факт пропаганды запрещённых веществ, Моргенштерн заплатит штраф от 4000 до 5000 рублей. Однако, по мнению эксперта, опасность тату "притянута за уши".

"Я думаю, что всё-таки правда на стороне музыканта. Сами татуировки состава административного правонарушения, на мой взгляд, не образуют", — заключил Мишонов.

Ранее источник ТАСС рассказал, что правоохранители провели экспертизу татуировок Моргенштерна и возбудили в отношении рэпера административное дело. Адвокат исполнителя Сергей Жорин назвал подобное поведение абсурдным, пообещал обжаловать постановление.

"Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю", — заявил анонимно собеседник издания.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы наркотики моргенштерн андрей мишонов
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