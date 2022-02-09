Адвокат оценил обвинения Моргенштерна в пропаганде наркотиков из-за тату конопли

Адвокат Андрей Мишонов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщения об административном деле против рэпера Алишера Моргенштерна, на теле которого правоохранители нашли похожую на коноплю татуировку.

"Конечно, вряд ли наличие изображений на теле артиста, рисунков, похожих на марихуану, образует административное правонарушение, связанное с пропагандой наркотических веществ. Тем более что не вся марихуана содержит активные вещества, не вся является наркотической. Плюс ко всему сами изображения не содержат действия, связанные с информацией о способах, методах изготовления и использования наркотических веществ, не содержат сведения о местах приобретения наркотиков", — сказал специалист.

Также он отметил, что если правоохранители подтвердят в клипах исполнителя факт пропаганды запрещённых веществ, Моргенштерн заплатит штраф от 4000 до 5000 рублей. Однако, по мнению эксперта, опасность тату "притянута за уши".

"Я думаю, что всё-таки правда на стороне музыканта. Сами татуировки состава административного правонарушения, на мой взгляд, не образуют", — заключил Мишонов.

Ранее источник ТАСС рассказал, что правоохранители провели экспертизу татуировок Моргенштерна и возбудили в отношении рэпера административное дело. Адвокат исполнителя Сергей Жорин назвал подобное поведение абсурдным, пообещал обжаловать постановление.

"Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю", — заявил анонимно собеседник издания.

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