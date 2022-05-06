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Автор Елена Былкина

Мизулина о статусе иноагента Моргенштерна*: Zа победу сил добра над силами зла!

Общество

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказала по поводу присвоения статуса иноагента рэперу Моргенштерну*. Она припомнила рэперу "очернение" Дня Победы.

Мизулина о статусе иноагента Моргенштерна*: Zа победу сил добра над силами зла!

Дочь сенатора Елены Мизулиной назвала решение о внесении рэпера в список иноагента символичным решением, принятым накануне Дня Победы.

Она отметила, что рэпер "очернял наш Великий Праздник и ставил под сомнение победу русского народа над нацизмом".

"Того, кто на подачки от иностранных заказчиков сеял насилие, грязь и зло, и тянул в эту бездну за собой тысячи детей и подростков. Zа победу сил добра над силами зла!" — выразила своё мнение общественный деятель.

Ранее рэп-исполнитель в одном из интервью заявил, что не понимает почему надо праздновать День Победы с таким размахом. Музыкант позже извинился за свои слова.

Ксения Собчак прокомментировала высказывание Мизулиной-младшей.

"Чувствуете её ликование, торжество? Пафос момента, грозное удовольствие? Оно от победы над музыкантом", — написала журналистка.

* признан в России иноагентом.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы моргенштерн ксения собчак елена мизулина
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