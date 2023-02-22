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Газманов объяснил, почему заклеил логотип на пуховике Prada во время выступления в Лужниках: на телевидении есть правило

1:01
Шоу-бизнес

Олег Газманов рассказал, почему скрыл логотип фирмы Prada на пуховике за 340 тысяч рублей во время концерта в Лужниках.

Газманов объяснил, почему заклеил логотип на пуховике Prada во время выступления в Лужниках: на телевидении есть правило

Публика обратила внимание на то, что дорогостоящий пуховик музыканта потерял свой фирменный знак. Наименования итальянского бренда модной одежды было скрыто от посторонних глаз.

От внимательных зрителей, однако, не ускользнул тот факт, что народный артист России пришёл на патриотическое мероприятие в верхней одежде, стоимость которой превышает триста тысяч рублей.

Олег Газманов нашёл данному факту простое объяснение.

В беседе с Telegram-каналом Baza музыкант рассказал, что ему пришлось заклеить бренд, потому что на телевидении есть правило — не рекламировать названия фирм.

"И я с этим согласен", — объяснил певец.

Ранее Олег Газманов объяснил, почему его сын Родион не идёт добровольцем на СВО.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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