Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отказался комментировать возвращение известного российского ведущего Ивана Урганта в эфир телеканала.
Напомним, ранее Иван Ургант намекнул в своих соцсетях о возвращении своего шоу «Вечерний Ургант» в эфир Первого канала. В частности, на фотографии, которую выложил ведущий, он предстал с бейджем «Вечернего Урганта». Под фото артист подписал» «Люблю, когда вся команда в сборе!»
Константин Эрнст отказался комментировать вероятное возвращение ведущего на Первый канал.
«Никаких комментариев не даю», — ответил он корреспондентам РИА Новости.
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