РИА Новости: Константин Эрнст отказался комментировать возвращение Урганта на Первый канал

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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отказался комментировать возвращение известного российского ведущего Ивана Урганта в эфир телеканала.

Напомним, ранее Иван Ургант намекнул в своих соцсетях о возвращении своего шоу «Вечерний Ургант» в эфир Первого канала. В частности, на фотографии, которую выложил ведущий, он предстал с бейджем «Вечернего Урганта». Под фото артист подписал» «Люблю, когда вся команда в сборе!»

Константин Эрнст отказался комментировать вероятное возвращение ведущего на Первый канал.

«Никаких комментариев не даю», — ответил он корреспондентам РИА Новости.

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