Мартиросян заявил, что зрители ждут, чтобы Иван Ургант озвучил свою гражданскую позицию

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный юморист и шоумен Гарик Мартиросян рассказал о том, что сейчас происходит в жизни Ивана Урганта.

По словам Мартиросяна, его друг, ведущий и актёр Иван Ургант, настоящий профессионал. Он также отметил, что если бы можно было провести чемпионат мира среди ведущих, то Ургант занял бы первое место.

В настоящее время Мартиросян поддерживает связь со своим другом. Также он рассказал, что зрители ждут, чтобы ведущий озвучил свою гражданскую позицию. Однако шоумен считает, что Ургант имеет право её не высказывать.

"Можно требовать, но в ответ человек может ничего не делать. Это не входит в его обязанности", — заявил Мартиросян в интервью YouTube-каналу Fametime TV.

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