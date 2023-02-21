Певец Стас Михайлов сообщил, что артисты РФ испытывают финансовые трудности из-за СВО

Певец Стас Михайлов в подкасте "Ниче святого" прокомментировал заработок артистов, которые являются активными патриотами страны. По его словам, знаменитостям приходиться много работать, чтобы "получить копеечку".

Михайлов после начала СВО на Украине активно поддерживает Россию и гастролирует с концертами по городам. Однако по мнению певца, отечественные представители шоу-бизнеса имеют финансовые трудности, по сравнению с западными коллегами.

"Все говорят: артисты зажрались! Да что они зажрались-то? У них всегда сложности, неприятности, их всегда ругают", — сказал Михайлов.

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