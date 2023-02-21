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Певец Стас Михайлов сообщил, что артисты РФ испытывают финансовые трудности из-за СВО

Шоу-бизнес

Певец Стас Михайлов в подкасте "Ниче святого" прокомментировал заработок артистов, которые являются активными патриотами страны. По его словам, знаменитостям приходиться много работать, чтобы "получить копеечку".

Певец Стас Михайлов сообщил, что артисты РФ испытывают финансовые трудности из-за СВО

Михайлов после начала СВО на Украине активно поддерживает Россию и гастролирует с концертами по городам. Однако по мнению певца, отечественные представители шоу-бизнеса имеют финансовые трудности, по сравнению с западными коллегами.

"Все говорят: артисты зажрались! Да что они зажрались-то? У них всегда сложности, неприятности, их всегда ругают", — сказал Михайлов.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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