Журналистка Маргарита Симоньян испытывает неприязнь к Галкину* из-за его оскорблений в адрес её семьи

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Маргарита Симоньян объяснила свою неприязнь к юмористу Максиму Галкину*. Она уточнила, что задолго до начала СВО пародист неоднократно оскорбительно шутил со сцены о её семье.

В эфире Youtube-шоу "Эмпатия Манучи" главный редактор "RT" сообщила, что настало время, когда она решила говорить всё, что думает о юмористе. Симоньян заявила, что много раз сдерживала мужа Тигран Кеосаяна и отговаривала не отвечать на оскорбления со стороны Галкина*.

"Если вы посмотрите, он оскорблял мою семью много раз. Он публично заявлял на своих концертах про Тиграна. Ничего плохого мы не сделали этим людям. Вообще! Муж безумно переживал по этому поводу. Ну, как переживал — был возмущён" — сказала журналистка.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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