Наташа Королёва: я всегда приглашаю на свои концерты Игоря Николаева

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поп-звезда Наташи Королёва всегда приглашает своего бывшего супруга Игоря Николаева на все свои концерты. Ожидает она увидеть его и на юбилее.

Наташа Королёва интенсивно готовится к юбилейному концерту в Кремле в честь своего пятидесятилетия, который пройдёт 11 марта. Это будет очередным этапом развития её карьеры, и Наташа ожидает увидеть на этом празднике всех друзей и близких. Она рассказала, что обязательно пригласит и своего бывшего супруга, певца и композитора Игоря Николаева.

"Я всегда Игоря Юрьевича приглашаю на свои концерты, — цитирует Наташу издание Prozvezd. — А придёт или нет, не знаю. Он сам принимает решения. Но я всегда его рада видеть".

Отметим, что Николаев несколько лет тому назад посещал кремлёвский концерт Королёвой, даже поднялся на сцену и исполнил с ней несколько хитов прошлых лет. Это вызвало очень тёплую реакцию публики. Сама Королёва рада, что зрители так хорошо воспринимают их совместные выступления.

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