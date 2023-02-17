Поп-звезда Наташи Королёва всегда приглашает своего бывшего супруга Игоря Николаева на все свои концерты. Ожидает она увидеть его и на юбилее.
Наташа Королёва интенсивно готовится к юбилейному концерту в Кремле в честь своего пятидесятилетия, который пройдёт 11 марта. Это будет очередным этапом развития её карьеры, и Наташа ожидает увидеть на этом празднике всех друзей и близких. Она рассказала, что обязательно пригласит и своего бывшего супруга, певца и композитора Игоря Николаева.
"Я всегда Игоря Юрьевича приглашаю на свои концерты, — цитирует Наташу издание Prozvezd. — А придёт или нет, не знаю. Он сам принимает решения. Но я всегда его рада видеть".
Отметим, что Николаев несколько лет тому назад посещал кремлёвский концерт Королёвой, даже поднялся на сцену и исполнил с ней несколько хитов прошлых лет. Это вызвало очень тёплую реакцию публики. Сама Королёва рада, что зрители так хорошо воспринимают их совместные выступления.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.