Невестка Наташи Королёвой не сдержала слёз во время совместно проведённого вечера

Певица Наташа Королёва поделилась впечатлениями от проведённого вечера вместе с мужем, сыном и невесткой.

Наташа Королева

Накануне певица отправилась в кино вместе со своим мужем Сергеем Глушко, сыном Архипом и невесткой Мелиссой Фокс на фильм "Чебурашка". Кинолента очень понравился Наташе Королёвой. Артистка назвала его "классным и трогательным", признавшись, что даже прослезилась в зале кинотеатра. Не сдержала слёз и невестка знаменитости.

"Рядом с нами все сидели рыдали и Мелисса, я смотрю, тоже расклеилась", — приводит слова Архипа "7Дней.ру".

После просмотра фильма Наташа Королёва поделилась в своих соцсетях видео, в котором попросила подписчиков рассказать о своих впечатлениях от комедии.