Певица Наташа Королёва поделилась впечатлениями от проведённого вечера вместе с мужем, сыном и невесткой.
Накануне певица отправилась в кино вместе со своим мужем Сергеем Глушко, сыном Архипом и невесткой Мелиссой Фокс на фильм "Чебурашка". Кинолента очень понравился Наташе Королёвой. Артистка назвала его "классным и трогательным", признавшись, что даже прослезилась в зале кинотеатра. Не сдержала слёз и невестка знаменитости.
"Рядом с нами все сидели рыдали и Мелисса, я смотрю, тоже расклеилась", — приводит слова Архипа "7Дней.ру".
После просмотра фильма Наташа Королёва поделилась в своих соцсетях видео, в котором попросила подписчиков рассказать о своих впечатлениях от комедии.
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