РЕН ТВ: Ампутация остановила распространение некроза у фигуриста Романа Костомарова

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ампутация помогла врачам остановить распространение некроза тканей у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

При этом у спортсмена до сих пор фиксируется застой подкожной жидкости.

"Некроз перестал распространяться, однако сосуды в некоторых местах ещё забиваются, и подкожная жидкость стоит. Поэтому ему поставили дренаж для выведения жидкости из лёгких", — заявил РЕН ТВ осведомлённый о ситуации источник.

Собеседник также подчеркнул, что фигуристу сократили количество капельниц из-за отёков. От аппарата ИВЛ спортсмена пока не отключили.

По информации источника, новых операций пока не планируется.

Известно, что фигурист перенёс две операции по ампутации конечностей. Ему удалили стопу, часть пятки и пальцы на ноге, а также поражённые некрозом участки кистей обеих рук.

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