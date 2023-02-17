Ампутация помогла врачам остановить распространение некроза тканей у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
При этом у спортсмена до сих пор фиксируется застой подкожной жидкости.
"Некроз перестал распространяться, однако сосуды в некоторых местах ещё забиваются, и подкожная жидкость стоит. Поэтому ему поставили дренаж для выведения жидкости из лёгких", — заявил РЕН ТВ осведомлённый о ситуации источник.
Собеседник также подчеркнул, что фигуристу сократили количество капельниц из-за отёков. От аппарата ИВЛ спортсмена пока не отключили.
По информации источника, новых операций пока не планируется.
Известно, что фигурист перенёс две операции по ампутации конечностей. Ему удалили стопу, часть пятки и пальцы на ноге, а также поражённые некрозом участки кистей обеих рук.
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