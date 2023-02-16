Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Специалист Онищенко: количество полезных веществ в муке зависит от помола
Американский генерал Милли: запустить мирные переговоры России и Украины возможно в любой момент
Лукашенко допустил возможность вступления армии Белоруссии в конфликт на Украине
Пульмонолог Бобровская: полностью вылечить фиброз нельзя, но в онкологию он не переходит
Житель Хакасии расстрелял местного рыбака через стены гаража и запугал свидетелей
Политик Олейник: у Киева нет доказательств, что Россия использует шары, отвлекающие ПВО
Американский президент Джо Байден пообещал не допустить дефолт в США
Спикер ВСУ Игнат: Россия использует новую тактику для ударов по Украине
NR: спецслужбы Запада готовятся к очередным ударам по России

Актёр Дмитрий Назаров опубликовал новое оскорбительное стихотворение в Сети

Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Назаров оказался в центре внимания после скандального увольнения из МХТ и критики СВО на Украине. Артист не стал отмалчиваться и опубликовал серию провокационных видео, где в стихотворной форме комментирует политическую позицию.

Актёр Дмитрий Назаров опубликовал новое оскорбительное стихотворение в Сети

Критиков в Сети и среди коллег у Назарова прибавилось из-за поддержки Украины. Недавно звезда сериала "Кухня" вновь поделился оскорбительным стихотворением.

"Вы кусаете друг друга, а надо грызть клыками клетки. Но это новая реальность без поводка даёт такую многогранность, что задыхаешься слегка", — высказался Назаров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
ВСУ расстреляли врачей под Угледаром — Гагин

Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.

Гагин: украинские войска расстреляли врачей под Угледаром
РИА Новости: Запад предложил ВСУ оружие, которое изменит правила боя в зоне СВО на Украине
Стало известно, какое предложение Запада Киеву изменит всё на поле боя
Подлёт российских БПЛА привёл к вскрытию западной линии ПВО
Корабли ЧФ РФ нанесли необычный ракетный удар по Украине
Нет согласия и порядка: в России слишком мало русских по духу людей Сергей Лебедев Нацисты собирают предателей в кучку: на Украине создан "Легион Свободной России" Ольга Лебедева Рожденные 16 февраля Водолеи отличаются широтой души Соломон Соловьев
"Уволили из театра накануне торжества": Домогаров раскритиковал руководство театра Моссовета
Российские бойцы захватили польский танк ВСУ
"Везде нищета": Барбара Брыльска высказалась о жизни россиян
"Везде нищета": Барбара Брыльска высказалась о жизни россиян
Последние материалы
TAC: Киев занижает гигантские потери, чтобы не испугать Запад
"Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя
Верховный суд КБР отправил на новое рассмотрение резонансное "чернобыльское дело"
Ищенко: вторжение ВС Польши на Украину поможет армии РФ обрушить фронт ВСУ
CNN: российским военным нужно время до мая, чтобы восстановить потенциал для наступления
Диетолог Чехонина: в чае с молоком намного меньше полезных антиоксидантов
Российские ученые предсказали появление устойчивого к вакцинам штамма коронавируса
Солдаты ВС РФ обнаружили братскую могилу из тел боевиков ВСУ в подвале дома в Марьинке
Жена сбежавшего из РФ в Литву актёра Александра Филиппенко вышла на связь с журналистами
Актёр Дмитрий Назаров опубликовал новое оскорбительное стихотворение в Сети
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников