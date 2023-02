Актёр Дмитрий Назаров опубликовал новое оскорбительное стихотворение в Сети

Актёр Дмитрий Назаров оказался в центре внимания после скандального увольнения из МХТ и критики СВО на Украине. Артист не стал отмалчиваться и опубликовал серию провокационных видео, где в стихотворной форме комментирует политическую позицию.

Критиков в Сети и среди коллег у Назарова прибавилось из-за поддержки Украины. Недавно звезда сериала "Кухня" вновь поделился оскорбительным стихотворением.

"Вы кусаете друг друга, а надо грызть клыками клетки. Но это новая реальность без поводка даёт такую многогранность, что задыхаешься слегка", — высказался Назаров.

