Актёр Дмитрий Назаров с женой после критики СВО даст серию концертов в Израиле

Актёр Дмитрий Назаров после скандального увольнения из МХТ и публичной критики СВО на Украине уедет из России. Telegram-канал "НеМалахов" опубликовал афишу, согласно которой артист будет выступать в Израиле.

Уже бывший претендент на роль Кисы Воробьянинова из "12 стульев" намерен читать под музыку шлягеры на русском и на французском языке. Аккомпанировать ему будут жена Ольга Назарова и гитарист Дмитрий Купцов.

Стоимость билетов на предстоящее выступление звезды сериала "Кухня" начинается от 5 500 рублей.

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