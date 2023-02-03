Актёр Дмитрий Назаров после скандального увольнения из МХТ и публичной критики СВО на Украине уедет из России. Telegram-канал "НеМалахов" опубликовал афишу, согласно которой артист будет выступать в Израиле.
Уже бывший претендент на роль Кисы Воробьянинова из "12 стульев" намерен читать под музыку шлягеры на русском и на французском языке. Аккомпанировать ему будут жена Ольга Назарова и гитарист Дмитрий Купцов.
Стоимость билетов на предстоящее выступление звезды сериала "Кухня" начинается от 5 500 рублей.
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