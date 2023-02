Сергей Лазарев рассказал о своём отношении к свадьбе: "Штамп в паспорте расслабляет"

Певец Сергей Лазарев рассказал о вероятности вступления в брак.

Известный певец является одним из самых завидных женихов на российской эстраде. В свои 39 лет Лазарев до сих пор не женат, однако у него есть двое детей.

По словам музыканта, брак негативно влияет на отношения пары, поскольку после свадьбы люди перестают ценить друг друга. Об этом артист рассказал в YouTube-шоу Армана Давлетярова.

"Когда оба свободны, всегда есть ощущение, что они могут потерять. Свадьба — это прекрасный день, но штамп в паспорте очень часто расслабляет. Я свободный, ветреный и влюбчивый", — признался Лазарев.

