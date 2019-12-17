Сергей Лазарев рассказал о суррогатной матери своих детей

Известный певец Сергей Лазарев в интервью изданию Hello! дал ответ на вопрос о суррогатной матери своих детей. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".

Певец пояснил, что эта женщина — не биологическая мать Никиты и Анны, а единственным родителем детей является только он сам.

"Потенциальная суррогатная мать дает добровольное согласие на это, она беседует с психологами, которые определяют степень ее готовности к такой работе. Женщины, которые хотят быть суррогатными матерями, совершают доброе дело для других, решая через это свои финансовые проблемы на условиях 100%-ной анонимности", — объяснил артист.

Лазарев: "Главное — сделать осознанный выбор"

Певец считает, что не видит никакой проблемы в том, что его дети воспитываются в неполной семье. Он добавил, что в мире есть много ситуаций, когда матери пьют, а отцы не хотят воспитывать своих детей.