Эксперт Царенко назвал схему лечения Костомарова единственно возможной для спасения жизни спортсмена

Фигурист Роман Костомаров находится в тяжёлом состоянии. Директор Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Министерства здравоохранения России Сергей Царенко прокомментировал схему лечения спортсмена.

От сообщил, что врачи выбирают единственно возможную и оптимальную схему лечения Костомарова для спасения его жизни. Эксперт отметил положительную динамику в его состоянии.

"Тактика лечения оптимальная, но она, как и любая другая, имеет свою цену. Есть явная положительная динамика с точки зрения купирования (снижения степени) дыхательной и почечной недостаточности. Не все угрозы ещё сняты, но есть серьёзный шанс, что пациент выживет", — сказал Царенко в беседе с ТАСС.

Костомаров находится в больнице в Коммунарке. В данном учреждении работают лучшие специалисты, которые неоднократно сталкивались с больными, нуждавшимися в ИВЛ и ЭКМО.

Ранее спортивный врач Яблуновский сообщил о тактике лечения фигуриста.

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