Фигурист Роман Костомаров находится в тяжёлом состоянии. Подполковник медицинской службы в отставке, известный спортивный врач Александр Яблуновский в беседе с "КП Спорт" рассказал о его болезни.
Он отметил, что у спортсмена наблюдается одно из тяжёлых осложнений при вирусных заболеваниях — нарушение свёртываемости крови. Из-за этого происходит омертвление частей тела в виде некроза и гангрены, ухудшается микроциркуляция в лёгких и в сердце. Человек может умереть из-за недостатка кислорода в каком-либо органе.
Специалист прокомментировал мнение о том, что на возникновение осложнений мог повлиять приём антибиотиков. По мнению врача, в случае со спортсменом не исключено, что появилась реакция на какой-либо препарат.
Яблуновский отметил, что дальнейшее состояние Костомарова будет зависеть от тактики лечения.
"Стопы — да, там ничего не сделать, они отмирают, поэтому приходится их ампутировать. Но сердце-то не ампутируешь… Тут уже вся страна следит, вся страна пытается вылечить Романа, врачи как могут, держат его", — сказал врач.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.