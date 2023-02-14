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КП: врач Яблуновский рассказал, как пытаются спасти фигуриста Романа Костомарова

Общество

Фигурист Роман Костомаров находится в тяжёлом состоянии. Подполковник медицинской службы в отставке, известный спортивный врач Александр Яблуновский в беседе с "КП Спорт" рассказал о его болезни.

КП: врач Яблуновский рассказал, как пытаются спасти фигуриста Романа Костомарова

Он отметил, что у спортсмена наблюдается одно из тяжёлых осложнений при вирусных заболеваниях — нарушение свёртываемости крови. Из-за этого происходит омертвление частей тела в виде некроза и гангрены, ухудшается микроциркуляция в лёгких и в сердце. Человек может умереть из-за недостатка кислорода в каком-либо органе.

Специалист прокомментировал мнение о том, что на возникновение осложнений мог повлиять приём антибиотиков. По мнению врача, в случае со спортсменом не исключено, что появилась реакция на какой-либо препарат.

Яблуновский отметил, что дальнейшее состояние Костомарова будет зависеть от тактики лечения.

"Стопы — да, там ничего не сделать, они отмирают, поэтому приходится их ампутировать. Но сердце-то не ампутируешь… Тут уже вся страна следит, вся страна пытается вылечить Романа, врачи как могут, держат его", — сказал врач.

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Роман Костомаров
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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