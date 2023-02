Филипп Киркоров наладил отношения с бывшем мужем Пугачёвой

Российский певец Филипп Киркоров встретился в бывшим мужем Аллы Пугачёвой.

Как сообщает "МК", на прошедшей гала-вечеринке премии "Виктория" состоялась встреча двух бывших супругов Аллы Пугачёвой. Присутствующие на мероприятии стали свидетелями трогательной встречи Филиппа Киркорова и Евгения Болдина.

Увидев друг друга, знаменитости тепло обнялись и сделали совместное фото.

"Наконец у меня появится фото с тобой!" — обрадовался Киркоров.

Напомним, Пугачёва была замужем за Болдиным перед тем, как обвенчалась с Киркоровым.

Венчание Аллы Пугачёвой с Филиппом Киркоровым (1994)