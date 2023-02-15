Российский певец Филипп Киркоров встретился в бывшим мужем Аллы Пугачёвой.
Как сообщает "МК", на прошедшей гала-вечеринке премии "Виктория" состоялась встреча двух бывших супругов Аллы Пугачёвой. Присутствующие на мероприятии стали свидетелями трогательной встречи Филиппа Киркорова и Евгения Болдина.
Увидев друг друга, знаменитости тепло обнялись и сделали совместное фото.
"Наконец у меня появится фото с тобой!" — обрадовался Киркоров.
Напомним, Пугачёва была замужем за Болдиным перед тем, как обвенчалась с Киркоровым.
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