Киркоров рассказал историю песни «Всё могут короли» в исполнении Аллы Пугачёвой

Популярный певец Филипп Киркоров рассказал историю известной песни "Всё могут короли", которую исполняет Алла Пугачёва.

В эфире шоу "Маска" на НТВ Филипп Киркоров поделился "инсайдерской информацией" об истории песни "Всё могут короли". По словам артиста, когда эта песня на стихи Леонида Дербенёва была записана, композицию сразу везде запретили. Однако Пугачёва нашла способ её исполнять.

После победы Примадонны на "Золотом Орфее" с песней "Арлекино" она заявила, что поедет на конкурс в Сопот только с той композицией, которую выберет сама. В итоге она исполнила именно "Всё могут короли".

"И она поехала с песней "Всё могут короли". Страна услышала песню "Всё могут короли" в прямой трансляции с конкурса, и деваться было уже некуда", — рассказал Филипп Киркоров.

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