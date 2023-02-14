Бориса Корчевникова в "Судьбе человека" может заменить Олег Меньшиков

Известный продюсер Сергей Лавров рассказал, кто может заменить Бориса Корчевникова в качестве ведущего программы "Судьба человека".

Ряд СМИ заявляет, что актёру и ведущему Борису Корчевникову придётся отказаться от работы на телевидении из-за ухудшающегося самочувствия. Известно, что у него имеются серьёзные проблемы со здоровьем, однако точный диагноз ведущий не называет. У Корчевникова постепенно пропадает слух. Также артист начал терять контроль над мимикой и заикаться.

На роль нового ведущего "Судьбы человека", по мнению продюсера Сергея Лаврова, отлично подойдёт известный актёр Олег Меньшиков. Об этом сообщает портал Blitz+.

"Нравится мужикам и женщинам. Мудрый, идеальный кандидат", — заявил Лавров.

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Самочувствие Бориса Корчевникова