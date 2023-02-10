Продюсер Лавров рассказал, что Борис Корчевников перестал выговаривать слова из-за болезни

Телеведущий Борис Корчевников всё реже появляется на публике из-за проблем со здоровьем. Известный продюсер Сергей Лавров высказался о будущем программы "Судьба человека" и заявил, что руководство телеканала Россия 1 не стало игнорировать личные проблемы ведущего.

По словам Лаврова, в декабрьских выпусках передачи было заметно, как тяжёло Корчевникову даётся работа на ТВ. Продюсер отметил, что россияне ещё помнят печальную историю с Вячеславом Зайцевым, которого перестали "выпускать в эфир из-за болезни Паркинсона".

"В последнее время рейтинг стал падать. Я смотрел последние эфиры и он уже слова не выговаривал. Можно провести параллель со Славой Зайцевым, когда совсем беда началась. К сожалению, не могут это выпускать в эфир, я подозреваю", - сказал Лавров в беседе с порталом BLITZ+.

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