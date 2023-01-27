Виталий Гогунский: Борис Корчевников уже не может вести "Судьбу человека" без приборов для слуха

Актёр Виталий Гогунский заявил, что Борис Корчевников во время съёмки передачи "Судьба человека" использует специальные гаджеты и пользуется аппаратом для слабослышащих.

"Ему помогают определённые гаджеты, читают то, что я говорю. Устройства считывают мою речь и в письменном виде сразу предоставляют. Борис Корчевников — Бетховен нашей журналистики", — заявил Виталий Гогунский порталу 7days.

Ранее Корчевников сообщал о том, что он перенёс тяжёлую операцию по удалению доброкачественной опухоли и проходит реабилитацию. Поклонники телеведущего заметили изменения в его внешности. Более того, у него появились заикание, подергивание уголков рта и странная жестикуляция.

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