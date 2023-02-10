Певица Анна Нетребко сварила за границей настоящий кубанский борщ

Оперная дива Анна Нетребко выложила в социальную сеть видео с приготовленным кубанским борщом. Подписчики предположили, что знаменитость грустит по Родине.

51-летняя Анна Нетребко живёт и выступает в Европе, а в отношении России она уже сделала несколько резких заявлений, которые расстроили её многочисленных поклонников. Сейчас Анна гастролирует в самых различных театрах Европы, а в социальных сетях время от времени выкладывает фотографии и видео, демонстрирующие её счастливую жизнь.

И вот недавно поклонники Нетребко заметили, что знаменитость похвасталась приготовленной ею кастрюлей борща для своих близких. Причём она подчеркнула, что сварила именно кубанский борщ, поскольку происходит родом из Краснодарского края.

Комментаторы в сети предполагают, что Анна Нетребко не смогла полностью заглушить тоску по Родине в своей душе, и теперь вспоминает о России с помощью различных национальных блюд.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.